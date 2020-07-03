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أخبار العالم

شاهد.. انفجار ضخم يهز شمال تركيا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:34 م
انفجار ضخم يهز شمال
انفجار ضخم يهز شمال تركيا
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سمر صالح
وقع انفجار كبير في مصنع ألعاب نارية بمدينة سكاريا شمالي تركيا قبل قليل.

وذكرت وسائل الإعلام التركية ان الانفجار وقع قبل ظهر اليوم في منطقة خندق في ولاية سكاريا.

وهرعت طواقم الطوارئ والإطفاء بأعداد كبيرة الى مكان الحادث.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي الانفجار على بعد 50 كلم من المصنع مع تطاير الألعاب النارية في جميع الاتجاهات.

وقال رئيس بلدية منطقة خندق في سكاريا إن زجاج بعض الأبنية على بعد حوالي 10 كلم قد تكسر  جراء الانفجار الكبير.

وأضاف أنه يعمل في المصنع حوالي 150 شخصا لكن لا معلومات عن خسائر في الأرواح حتى اللحظة.

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