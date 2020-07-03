AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان يشارك في ورش عمل عن ضمان الجودة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
يشارك مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في مجموعة من ورش العمل الافتراضية عن ضمان الجودة والتي ينظمها المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا AAU-Academey اعتبارًا من  ٦ يوليو ٢٠٢٠ تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. 

ويمكن لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالى:
https://www.surveymonkey.com/r/QA7VIRT2020DRVM 

وتولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة بورش العمل المختلفة التي تساهم في اكساب العديد من الخبرات، بجانب التعاون مع الجهات المختلفة محليًا ودوليًا بما يسهم في تنوع المادة التي يتم التدريب عليها. 

جدير بالذكر أن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان كيانًا خدميًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ويعمل علي تطوير الخدمات الاكاديمية بالجامعة والارتقاء بها لأفضل المستويات حتى ينعكس آثارها على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تشارك في دورة تدريبية عن إدارة مراجع البحث العلمى

ترشيحاتنا

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور

منصب تاريخي.. ليلك الصفدي أول امرأة تتولى رئاسة جامعة سعودية

تفاصيل جديدة بشأن اغتصاب الطفل السوري بلبنان ومفاجآت تكشفها التحقيقات

التدخل السريع: فوجئنا بالوضع السيئ لسيدة المنيا المحبوسة منذ 22 عاما

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

AdvertisementS

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

رياضية تنهي حياتها.. بعد 5 سنوات من الاعتداءات الجنسية في أرض الملعب

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

النقد الدولي يعلق المفاوضات مع لبنان لهذا السبب

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

تزامنا مع كورونا.. فيضانات غير مسبوقة تقتلع المنازل في الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. التدخين يشكل خطرا على جميع أعضاء الجسم

بدون كيماويات.. بدء موسم تجفيف المشمش بسانت كاترين.. فيديو وصور

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور