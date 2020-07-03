مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان يشارك في ورش عمل عن ضمان الجودة

يشارك مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في مجموعة من ورش العمل الافتراضية عن ضمان الجودة والتي ينظمها المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا AAU-Academey اعتبارًا من ٦ يوليو ٢٠٢٠ تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





ويمكن لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالى:

https://www.surveymonkey.com/r/QA7VIRT2020DRVM





وتولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة بورش العمل المختلفة التي تساهم في اكساب العديد من الخبرات، بجانب التعاون مع الجهات المختلفة محليًا ودوليًا بما يسهم في تنوع المادة التي يتم التدريب عليها.





جدير بالذكر أن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان كيانًا خدميًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ويعمل علي تطوير الخدمات الاكاديمية بالجامعة والارتقاء بها لأفضل المستويات حتى ينعكس آثارها على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين.



