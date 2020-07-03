محافظة القاهرة: حملات مفاجئة على المقاهي لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية

نفذت أحياء المعادى ووسط القاهرة والزيتون ومدينة نصر وبولاق أبو العلا والأزبكية حملات مفاجئة على المقاهى لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية .





وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وتم رفع اشغالات وقطع مرافق عداد كهرباء وغلق وتشميع كافيه 10 شارع الربيع و٢ كافية بالعقار رقم 12 برابعة الاستثمارى بالمنطقة الأولى وكافيه فى ٣٥ شارع عرابى بالزيتون وعدة مقاه مخالفة بالأزبكية ووسط القاهرة ومقهى بشارع بورسعيد .





ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء بالمرور الدورى صباحًا ومساءً لمتابعة التزام المطاعم والمقاهى بالعمل بطاقة 25% مع منع الشيشة وتطبيق الاجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة وعدم السماح بأى إشغال للطريق وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.



