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تعليم

نائب وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية العملية للاطمئنان على توفر سبل الوقاية من كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:37 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى و هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى والصادق السيد مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية وهالة حسام مدير إدارة طوخ لجان الامتحانات العملية بمدارس التعليم الفنى بالقليوبية 

حيث تفقد نائب الوزير ووكيل وزارة التربية التعليم بالقليوبية الإمتحانات العملية بمدرسة طوخ الثانوية الصناعية بنين ومدرسة الشهيد سامح البطاوى الثانوية الفنية بنات بمشتهر ومدرسة بنها الثانوية الميكانيكية لتفقد أعمال الامتحانات العملية بمادة الحاسب الألي.

وأثنى نائب الوزير على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتبعتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ممثلة ، وآليات التعامل مع الطلاب بدءا من دخول لجان الإمتحانات العملية وحتى خروجهم وتطبيق إجراءات التباعد والمسافات البينية بين الطلاب خلال فترة انتظارهم لدخول الامتحانات و ارتداء الواقيات الشخصية.

ووجه مجاهد الشكر لطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم الفنى على مجهوداتهم فى توفير كافة سبل الوقاية والحماية للطلاب والعاملين وأشاد بإجراءات التسليم للأدوات  الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وجاهزية المعامل لاختبارات الدبلومات الفنية .

كما تابع نائب الوزير كافة الإجراءات  المتعلقة بوضع بوابات التعقيم تمهيدا لاستقبال الطلاب لأعمال الامتحانات.

وحرص الدكتور محمد مجاهد، على التأكد من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، وارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، واستخدام أدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، وإجراء فحص درجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي والتأكد من الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم والتطهير .

من جانبه أكد  طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم على ان أجهزة المديرية وضعت خطة لكافة أعمال الامتحانات وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات والعاملين بالحقل التعليمى .

حيث تم توفير بوابات للتعقيم الذاتى ومطهرات وتعقيم اللجان والكنترولات وتسليم ادوات الحماية الشخصية للطلاب .
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