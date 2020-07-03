بفلتر أم قماش أم عادية .. أي كمامة تصلح للاستخدام اليومي؟ .. طبيب يجيب





وأوضح الدكتور أحمد نجم خلال لقائه في برنامج احنا الستات المذاع على قناة ten أن الكمامة الطبية الزرقاء تصلح لقضاء المشاوير العادية اليومية ، وإذا تعرضت الكمامة للبلل نتيجة رذاذ الكلام يجب تغييرها فورًا .





وأشار إلى أن الكمامة الخاصة بالأطباء التي تحتوي على 2 فلتر ، فهي لا تصلح للاستخدام اليومي للأشخاص العاديين بل هي مخصصة للأطباء الذين يتعاملون مع المرضى والمخالطين في المستشفيات





أما الأشخاص المخالطين لمريض كورونا في المنزل أُثناء فترة العلاج والعزل المنزلي فيمكنهم ارتداء الكمامة العادية ذات الفلتر الواحد ، وارتداء جوانتي عند تقديم الطعام أو التعامل مع المريض .

أكد الدكتور أحمد نجم استشاري الأنف والأذن والحنجرة ، أن الكمامات لها أنواع كثيرة متداولة في الأسواق ، لكن يمكنك اختيار نوع الكمامة وفقًا لطبيعة الاستخدام وحسب الأشخاص الذين سيتم التعامل معهم .