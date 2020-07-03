استشاري: الكمامة القماش الموجودة في السوق غير مطابقة للمواصفات

قال الدكتور طارق المرسى استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إن الهدف من ارتداء الكمامة صحة المواطن وحمايته من الكورونا، ويفضل الكمامة الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يتم لبسها 4 ساعات وأشجعها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، :" الكمامة القماش لها إيجابيات من الناحية الاقتصادية في الفلوس فقط"، موضحا أن أكبر خطر اتخذناه أن أعطينا الضوء الأخضر لارتداء الكمامة القماش.





واشار المرسي، أن تجار الأزمات وسماسرة المواقف ظهرت فئة تنتج الكمامة وتطرحها في السوق وهى غير مطابقة بالمرة وموجودة بدون رقيب ودون عقاب، مردفًا: "السوق اتملى كمامات غير مطابقة للمواصفات".





وأضاف: "الكمامة القماش الموجودة في السوق غير مطابقة للمواصفات"، لافتًا إلى أن الكمامات القماش التي تنتجها الدولة كان المفروض لم يتم الإعلان عنها إلا بعد إنتاجها حتى لا نعطى الضوء الأخضر لاستخدام الكمامات القماش.





وتابع استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية،: "مش لاقى كمامة طبية وأطالب بتوفير الكمامات الطبية للأطباء، وأنا قافل عيادتى لأنى مش ضامن ثقافة الناس".