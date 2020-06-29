الكمامة الطبية مضروبة والقماش أفضل.. مفاجأة من رئيس المستلزمات الطبية.. شاهد





وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية في مداخلة هاتفية لبرنامج ست الستات المذاع على قناة صدى البلد ، أن الكمامة الطبية يجب أن يستخدمها الأطباء والمرضى والأشخاص المخالطين فقط وليس لجميع المواطنين والأصحاء.





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وأشار إلى أن بقية الأشخاص الأصحاء يمكنهم استخدام الكمامة القماش بشكل آمن دون الاضطرار إلى استخدام الكمامة الطبية ، موضحًا أن الهدف من الكمامة القماش منع خروج الرذاذ وتبادله من وإلى الشخص ، لكن الكمامة الطبية غير مصممة لارتدائها والتعايش معها بشكل يومي لذا يفضل استخدام القماش في التعايش اليومي .





وفجر رئيس شعبة المستلزمات الطبية مفاجأة ، قائلًا : " كل الكمامات المسماة طبية في الأسواق هي ليست كمامات طبية ، لكنها غير كافية للحماية ويجب تغييرها كل 4 ساعات ، ونوعية ها القماش المصنوع من الكمامة المنتشرة في الأسواق تجذب البكتيريا والأتربة والفيروسات في الجو ، وتتشبع بالرطوبة مما تدخل الملوثات للأنف والفم " .





الكمامة القماش يمكن ارتداؤها طوال النهار ، ويتم غسلها أولًا بعد شرائها ثم ارتدائها طلية اليوم ، وغسلها في نهاية اليوم ، وتابع :" محدش يشتري الكمامات الطبية المنتشرة في السوق لنكم بتشجعوا المستغلين على زيادة أسعارها ولن تفيدكم " .