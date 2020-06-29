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مرأة

الكمامة الطبية مضروبة والقماش أفضل.. مفاجأة من رئيس المستلزمات الطبية.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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رشا عوني
أكد الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية ، أن الكمامة القماش فعالة في الوقاية من أي عدوى ، وليس هناك مشكلة من استخدامها كما أشيع في الفترة الماضية . 

وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية في مداخلة هاتفية لبرنامج ست الستات المذاع على قناة صدى البلد ، أن الكمامة الطبية يجب أن يستخدمها الأطباء والمرضى والأشخاص المخالطين فقط وليس لجميع المواطنين والأصحاء. 

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وأشار إلى أن بقية الأشخاص الأصحاء يمكنهم استخدام الكمامة القماش بشكل آمن دون الاضطرار إلى استخدام الكمامة الطبية، موضحًا أن الهدف من الكمامة القماش منع خروج الرذاذ وتبادله من وإلى الشخص ، لكن الكمامة الطبية غير مصممة لارتدائها والتعايش معها بشكل يومي لذا يفضل استخدام القماش في التعايش اليومي .

وفجر رئيس شعبة المستلزمات الطبية  مفاجأة ، قائلًا : " كل الكمامات المسماة طبية في الأسواق هي ليست كمامات طبية ، لكنها غير كافية للحماية ويجب تغييرها كل 4 ساعات ، ونوعية ها القماش المصنوع من الكمامة المنتشرة في الأسواق تجذب البكتيريا والأتربة والفيروسات في الجو ، وتتشبع بالرطوبة مما تدخل الملوثات للأنف والفم  " . 

الكمامة القماش يمكن ارتداؤها طوال النهار ، ويتم غسلها أولًا بعد شرائها ثم ارتدائها طلية اليوم ، وغسلها في نهاية اليوم ، وتابع :" محدش يشتري الكمامات الطبية المنتشرة في السوق لنكم بتشجعوا المستغلين على زيادة أسعارها ولن تفيدكم " . 
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