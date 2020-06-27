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فيديو جراف

فيديوجراف | أخطاء يجب تجنبها عند ارتداء الكمامة

السبت 27/يونيو/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
ارتداء الكمامة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة إرتدائها لذلك حرصت غالبية الدول على تطبيق ارتدائها إجباريا.


لكن هناك أخطاء يجب تجنبها أثناء إرتداء الكمامةحتى لا تتحول لوسيلة لنقل الفيروس منها انتقال الملوثات وتجنب وضع الكمامة على الأسطح ثم إعادة إرتدائها.


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ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يوضح الاخطاء التي يتم ارتكبها أثناء ارتداء الكمامة.
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