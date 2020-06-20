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مرأة

بعد نشر فيديو لفتاة تعرض نفسها للزواج .. استشاري صحة نفسية: تبحث عن الشهرة واللايك

السبت 20/يونيو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
انتشر فيديو جديد على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، لفتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج، وعلقت عليه "اللي مهتم يبعتلي انبوكس"، مما أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانهالت عليها آلاف التعليقات السلبية.

وعلق الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية فور نشر الفيديو على "الفيسبوك"، بأنه يتعارض مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع، ووصف الأمر "إحنا في زمن التيك توك وكل حاجة مباحة".

وتابع في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الزواج لا يتم بهذه الطريقة، فمن المعروف أن الفتاة تجلس في منزل أبيها ويأتي لها صاحب النصيب، لكن الزواج ليس عرض وطلب.

وأضاف "هاني"، أن الفتاة أثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا وعملت على تزويد الفتنة بين الفتيات، ونشر هذه النوعية من الفيديوهات هو بمثابة إلغاء كرامة الفتاة.

وأوضح أن الفتاة الثلاثينية تبحث عن الشهرة واللايك والشير على السوشيال ميديا، حتى وإن كانت تعبر عن رأيها الشخصي فهي طريقة خاطئة لا تصلح في مجتمع شرقي.

وأردف أن الفتاة تعاني من بعض الإضطرابات النفسية، ولا تتحمل المسئولية، وتحاول نشر مفهوم أن الزواج تجارة.

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وطالب استشاري الصحة النفسية بمنع السوشيال ميديا عن الجهلاء مع ضرورة وضع الرقابة، حتى لا نشاهد العروض الإباحية في المجتمع.

دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية
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