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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يغازل فتاة تتقمص شخصيته... ريهام سعيد تهنئ أحمد فلوكس بعد ارتباطه.. وصلة رقص فيفي عبده من منزلها

السبت 20/يونيو/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس فيديو جديد  تمجيدا  ومساندة للشعب اللبناني عبر  حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وقال نجيب ساويرس :بحب لبنان جدا وبقدرها في كل حياتي  وبحب اللبنانين وبعتبرها من اجمل الزيارات.


نشرت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا صورة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
واستعادت مها الصغير ذكرياتها في نيويورك وكتبت معلقا علي الصورة : take_me_back.


حرصت الاعلامية ريهام سعيد علي تهنئة الفنان احمد فلوكس بعد ارتباطه بـ المذيعة ديالا مكي.
ونشرت ريهام صورة للفنان  احمد فلوكس بصحبة ديالا وكتبت معلقة : الف مبروك يا محترم


نشر الفنان محمد رمضان من خلال خاصية الاستوري فيديو جديد لإحدي متابعيه وهي متقمصة شخصيته عبر موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 
حيث ظهرت إحدي متابعيه وهي تقلده برسم شخصيته علي ملامحها وارتداء ملابسه، وغيرت في صوتها ليصبح قريب من صوته


سخرت الفنانة  اسماء جلال من طبخها بصورة  عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام 

قامت اسماء جلال بطرح سؤال علي متابعيها وهو :اطبخ ملوخية ولا اطلب بيتزا ،ثم  قامت نشرت صورة بعد اعدادها للملوخية 
وعلقت قائلة : انا في حياتي ما دوقت ملوخية غريبة كدا.


نشرت النجمة فيفى عبده  فيديو جديد عبر  خاصية  الاستوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات  والصور انستجرام
\وظهرت فيفى عبده بالفيديو بفستان اسود طويل مكشوف  وهى ترقص بمنزلها علي انغام نفسي احضنك دلوقتي  للمطرب محمود الحسيني


شارك الفنان كريم فهمى جمهوره فيديو كوميدي لإحدى متابعيه عبر خاصية الاستوري  عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"
حيث ظهرت إحدى متابعيه وهي ترسم تاتو على ذراع زوجها بأسمها تقليدا له، وكتبت معلقا : حضرتك كدا مبسوط.
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