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فن

علي انغام "نفسي احضنك دلوقتي "... وصلة رقص فيفي عبده من منزلها

السبت 20/يونيو/2020 - 04:23 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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ميرنا محمود
نشرت النجمة فيفى عبده  فيديو جديد عبر  خاصية  الاستوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات  والصور انستجرام

وظهرت فيفى عبده بالفيديو بفستان اسود طويل مكشوف  وهى ترقص بمنزلها علي انغام نفسي احضنك دلوقتي  للمطرب محمود الحسيني  


واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.

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يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
علي انغام "نفسي احضنك دلوقتي "... وصلة رقص فيفي عبده من منزلها
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