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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. يسري نصر الله عن أفلامه: الشباب هيكتشفها لأول مرة بدون مقص الرقيب.. ومحمد رجب يشارك صورة له

السبت 20/يونيو/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نشر محمد رجب صورة جديدة له من فيلم "صابر جوجل" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


نشر المخرج يسري نصر الله تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يعبر فيها عن سعادته بعرض أفلامه على نتفليكس.


نشر عماد متعب، نجم النادى الأهلى سابقا، صورة مرسومة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


شاركت الفنانة ساندى جمهورها بصورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلقت ساندى على الصورة قائلة: "عقلك شيء قوي لما هتملاه بأفكار إيجابية حياتك هتتغير (والله العظيم)".


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