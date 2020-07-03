إعفاء من السداد.. قرارات جديدة للقيمة الإيجارية للمحلات والشواطئ بـ جنوب سيناء

أصدر اللواء

محافظ جنوب سيناء القرار رقم ١٢٨ بشأن القيمة الإيجارية للمحلات والشواطئ ضمن المادة الاولى من قرار رقم 126 لسنة 2020





وتضمن القرار مد الإعفاء من سداد نسبة 75% من القيمة الإيجارية أو قيمة الاستغلال أو الانتفاع مثل (الشواطىء / التراخيص الإدارية / المشاتل / الاشغالات ....إلخ) التى تم التعاقد بشأنها على مستوى المحافظة ماعدا ما تم التعاقد عليها وفقا لأحكام قانون التعاقدات العامة وذلك لمدة شهر واحد على أن يتم إعادة النظر فى ذلك فى نهاية تلك المدة ١ اغسطس القادم وفقا لتطور الإحداث





علي ان تسري أحكام قرار رقم (126) لسنة 2020 فيما لا يتعارض مع أحكام القرار والمتضمن البندين التاليين:





البند الأول: فى حالة تكبد المحافظة أية مصاريف أومبالغ مالية ناتجة عن أعمال النظافة والإنارة العامة أو أية مبالغ أخرى بخلاف القيمة الإيجارية يتم تحصيلها بمعرفة المدينة المختصة بما لا يتعارض مع المادة الأولى.





- البند الثاني: طالبت المحافظة ملاك الفنادق والبازارات والمحلات والمولات وغيرها إتخاذ نفس النهج الذى تسلكه المحافظة بالتخفيف عن كاهل المستأجرين للوفاء بكافة التزاماتهم فى تلك الظروف الراهنة.





مادة ثالثة: ينفذ هذا القرار فور صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلًا فيما يخصه ويلغى ما يخالف هذا من قرارات

وكان اصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدة قرارات اعفاء من القيمة الإيجارية من بداية جائحة كورونا العالمية والتي تسببت في توقف الحركة السياحة في جنوب سيناء

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