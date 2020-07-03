تعافى الإعلامية دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا من فيروس كورونا





كتبت دينا على الفيديو " الڤيديو ده ليكم انتم.. شكرًا من كل قلبي❤️

لكل اللي مقدرتش ارد عليهم.. للجابولي أكل و كتب لحد البيت و حتي كريمات العناية بالبشرة عشان وانا في العزل اهتم ببشرتي😅 "





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أعلنت مذيعة "cbc إكسترا" دينا زهرة تعافيها من فيروس كورونا عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وكتبت دينا زهرة عبر حسابها: "الحمد لله بعد تمام التعافي من فيروس كورونا.. نلتقي بإذن الله اليوم الساعة ٦ مساءً على قناة إكسترا نيوز".









