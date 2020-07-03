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فن

تعافى الإعلامية دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا من فيروس كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الاعلامية دينا زهرة , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو لها تطمئن متابعيها بعد تعافيها من فيروس كورونا . 

كتبت دينا على الفيديو " الڤيديو ده ليكم انتم.. شكرًا من كل قلبي❤️
لكل اللي مقدرتش ارد عليهم.. للجابولي أكل و كتب لحد البيت و حتي كريمات العناية بالبشرة عشان وانا في العزل اهتم ببشرتي😅 " 

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أعلنت مذيعة "cbc إكسترا" دينا زهرة تعافيها من فيروس كورونا عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وكتبت دينا زهرة عبر حسابها: "الحمد لله بعد تمام التعافي من فيروس كورونا.. نلتقي بإذن الله اليوم الساعة ٦ مساءً على قناة إكسترا نيوز".



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