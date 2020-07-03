تهديد أمن مصر.. الشهاوي: أردوغان وتميم يجهزان لإنشاء تنظيم إرهابي جديد في سرت والجفرة

صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن زيارة الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان لقطر لملاقاة تميم وفي رفقته وفد تركي وعلى رأسهم مدير جهاز المخابرات التركي، يأتي في إطار بحث استمرار دعم ميليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين الذين تم نقلهم لليبيا من أجل استمرار الإرهاب والفوضى هناك.





وأكد الشهاوي، أن أردوغان طلب من تميم دعما ماديا كبيرا لتنظيم إرهابي جديد على غرار الحرس الثوري في شمال إفريقيا يكون مقره ليبيا تحديدا سرت والجفرة لسرقة ثروات ليبيا وتهديد أمن مصر وشرق المتوسط.



