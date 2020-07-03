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برلمان

تهديد أمن مصر.. الشهاوي: أردوغان وتميم يجهزان لإنشاء تنظيم إرهابي جديد في سرت والجفرة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:01 م
اردوغان
اردوغان
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أحمد أيمن
صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن زيارة الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان لقطر لملاقاة تميم وفي رفقته وفد تركي وعلى رأسهم مدير جهاز المخابرات التركي، يأتي في إطار بحث استمرار دعم ميليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين الذين تم نقلهم لليبيا من أجل استمرار الإرهاب والفوضى هناك.

وأكد الشهاوي، أن أردوغان طلب من تميم دعما ماديا كبيرا لتنظيم إرهابي جديد على غرار الحرس الثوري في شمال إفريقيا يكون مقره ليبيا تحديدا سرت والجفرة لسرقة ثروات ليبيا وتهديد أمن مصر وشرق المتوسط. 

وأعلن الشهاوي أن أردوغان يعاني اقتصاديا فذهب من أجل مزيد من أموال قطر وشعبها لتعويض تدهور الأوضاع الاقتصادية الشديدة التي يعانيها، مؤكدا أنه يتمنى موقفا جادا من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بطرد قطر منهما وإعلانها دولة مارقة.
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