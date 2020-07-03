وزارة الخارجية الليبية: تركيا ترسل السلاح لتأجيج الصراع

قال وزير الخارجي الليبي، عبدالهادي الحويج، اليوم الاثنين، في تصريحات لقناة العربية، إن حكومة الوفاق نقضت نصوص اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية تحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار الآن.





وقال الحويج إن الأزمة تحتاج لوقف النار وخصوصا بسبب التدخل التركي، لافتا إلى أن تركيا ترسل البوارج والطائرات المسيرة لتأجيج الصراع.





وقال وزير الخارجية في الحكومة اللييبية المؤقتة، إنه على المجتمع الدولي وقف انتهاكات تركيا التي ترسل السلاح لتأجيج الصراع.





وأضاف أن تركيا ترسل البوارج الحربية إلى ليبيا وتستخدم الليبيين كوقود للصراع.



