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تعليم

وزراء وعمداء وخبراء يناقشون مشروعات تخرج طلاب أول دفعة بإعلام القرية الذكية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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قســـم التعليـــم
تعقد كلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية يومي 5 و6 يوليو المقبل منتداها العلمي الإلكتروني الأول والذي يُخصص لمناقشة مشروعات تخرج أولى دفعة من طلاب الكلية ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتضم لجان تحكيم المشروعات بالمنتدى مجموعة من أبرز الأكاديميين في علوم الإعلام من العمداء السابقين لكليات الإعلام والممارسين المهنيين من الوزراء السابقين وكذلك من الخبراء الذين يشغلون رِّئاسة مواقع إعلامية مهمة، كما يشهد أعماله عدد من ضيوف الشرف الدوليين.

ويقدم 27 طالبًا خلال فعاليات المنتدى مشروعاتهم الفردية التي تعالج موضوعًا رئيسيًا هو "الإعلام وبناء الإنسان" وتشمل كافة الوسائط الإعلامية من صحافة وإذاعة وتليفزيون وإعلانات ومواقع إلكترونية.

وكانت إدارة كلية اللغة والإعلام تحت إشراف العميدة الأستاذة الدكتورة حنان يوسف قد تبنت لأول مرة منظورًا جديدًا في تنفيذ مشروعات التخرج لكي تعالج فكرة رئيسية واحدة تتفق وتوجهات الدولة المصرية والعمل العربي ترتكز حول ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان كهدف استرتيجي يساعد على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وقد نفذ الطلاب مشروعاتهم في ظل ظروف استثنائية لم تشهدها المؤسسات الأكاديمية المصرية من قبل بسبب انتشار جائحة كورونا ومواصلة التعليم إليكترونيًا وأنتجوها بالكامل "من البيت" تنفيذا واستجابة للتدابير الاحترازية الوقائية المتبعة من الدولة والأكاديمية للحد من تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وغطت المشروعات أربعة محاور رئيسية هي: دور الكلمة في بناء الشخصية، شخصية الإنسان في علاقته بالبيئة والتنمية المستدامة، التنوع الثقافي ووحدة المصير المشترك، وشخصية الإنسان في مواجهة تأثيرات العولمة والتكنولوجيا.

تتوزع أعمال المنتدى على أربع لجان تحكيمية متخصصة، تضم لجنة الصحافة الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والكاتب الصحفي الأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن ورئيس شبكة قنوات DMC. وتضم لجنة الإذاعة والتليفزيون الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والإعلامية د. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق. 

وتتكون لجنة الإعلان من الدكتور علي عجوة أستاذ العلاقات العامة وعميد إعلام القاهرة الأسبق، ود. حازم درع رئيس مجلس إدارة وكالة “Look” للدعاية والإعلان، أما لجنة السينما فتضم الدكتور أيمن الشيوي أستاذ المسرح وعميد كلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والفنانة إلهام شاهين، والمخرج عمر عبد العزيز.

كما دعت إدارة الكلية ضيوف شرف دوليين للمشاركة في أعمال التحكيم من السويد وكندا، حيث يناقش أعمال الطلاب كل من الدكتور توماس برنان أستاذ الصورة بجامعة استكهولم للفنون بالسويد والدكتور كريستي جورنديتز أستاذ صناعة الفيلم بجامعة استكهولم للفنون  بالسويد، والبروفيسور أرتور بالما منجيو استاذ الفيلم والتليفزيون بجامعة شيريدن  بكندا.
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