أمير مرتضى يتحدث عن محترفي الزمالك في الخارج وموعد عودتهم.. فيديو

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الإدارة تسعى لاستعادة خدمات الثلاثي المحترف فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في أسرع وقت ممكن.





وأوضح أمير في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نطمئن دائمًا على اللاعبين الثلاثة ونتواصل معهم وسنقوم باستدعئهم في أقرب وقت ممكن حسب ظروف الط يران".





و قام مرتضي منصور بعمل جولة تفقدية داخل النادي للاطمئنان على راحة الأعضاء بعد فتح بوابات النادي لاستقبال الأعضاء مع تطبيق الشروط الطبية اللازمة.

