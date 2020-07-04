أسباب تعرق اليدين.. و4 نصائح لكيفية التعامل معها

يعاني بعض الفتيات من التعرق الزائد في اليدين ، وهو ما يعرف بفرط التعرق مما يضعهن في مواقف حرجه .











قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية والصحة العلاجية، أسباب تعرق اليدين ونصائح لكيفية التعامل مع هذه المسكلة التى يواجها الكثير من الاشخاص.









1- الجينات التي تنتقل من جيل لاخر: فرط التعرق يعتبر وراثيًا إلى حد ما.

2- الإجهاد والتوتر، كالزواج أو التحدث في الخطابات علنًا بسبب إطلاق هرمونات الإجهاد الإبينفرين والكورتيزول التي ترفع درجة حرارة الجسم مسببة تعرق اليدين

3- الكافيين: مثل الشاي الأسود أو الأخضر والقهوة

4- الغدة العرقية المفرزة: تسبب العرق خاصة على اليدين والأرجل والوجه.

5- وجود حالة من الحالات الطبية الاتية:

الحمل" سن الياس، النقرس، العدوى، الداء السكري، البدانة، مرض الشلل الرعاش، التهاب المفصل الروماتويدي، سرطان الغدد الليمفاوية.

6- انخفاض السكر في الدم: في هذه الحالة من أجل تكيف الجسم مع هذه الحالة فإنه يطلق هرمونات الإجهاد مثل الادرينالين الذي يحفز من إفراز السكر من الجسم، والتي تسبب تعرق اليدين.



