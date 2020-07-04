AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب تعرق اليدين.. و4 نصائح لكيفية التعامل معها

السبت 04/يوليه/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
يعاني بعض الفتيات من التعرق الزائد في اليدين ، وهو ما يعرف بفرط التعرق مما يضعهن في مواقف حرجه .


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية والصحة العلاجية، أسباب تعرق اليدين ونصائح لكيفية التعامل مع هذه المسكلة التى يواجها الكثير من الاشخاص.


1- الجينات التي تنتقل من جيل لاخر: فرط التعرق يعتبر وراثيًا إلى حد ما.
2- الإجهاد والتوتر، كالزواج أو التحدث في الخطابات علنًا بسبب إطلاق هرمونات الإجهاد الإبينفرين والكورتيزول التي ترفع درجة حرارة الجسم مسببة تعرق اليدين
3- الكافيين: مثل الشاي الأسود أو الأخضر والقهوة
4- الغدة العرقية المفرزة: تسبب العرق خاصة على اليدين والأرجل والوجه.
5- وجود حالة من الحالات الطبية الاتية:
الحمل" سن الياس، النقرس، العدوى، الداء السكري، البدانة، مرض الشلل الرعاش، التهاب المفصل الروماتويدي، سرطان الغدد الليمفاوية.
6- انخفاض السكر في الدم: في هذه الحالة من أجل تكيف الجسم مع هذه الحالة فإنه يطلق هرمونات الإجهاد مثل الادرينالين الذي يحفز من إفراز السكر من الجسم، والتي تسبب تعرق اليدين.

1- ضع مضادات التعرق على راحة يديك قبل الذهاب الى النوم.
2- تجنب التدخين والأطعمة التي تحتوي على الكثير من التوابل.
3- الاستحمام يوميًا، ولكن تجنب الساونا والحمامات الساخنة لتفادي ارتفاع درجة حرارة الجسم.
4- استخدام تقنيات الاسترخاء لتفادي التوتر والإجهاد مثل التأمل والتنفس العميق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدة واحدة فقط.. أسباب غير متوقعة وراء تعرق الأطفال من الرأس فقط

للشفاء العضلي.. هل يساهم الساونا والجاكوزي في خسارة الوزن؟

أسباب مرضية لفرط التعرق.. وهذه طرق العلاج

خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.. نصائح للطلاب لتجنب الشعور بالحرارة المرتفعة

5 نصائح تمنع رائحة القدم الكريهة.. تعرف عليها

خطر على الصحة أم لا؟.. تعرف على أسباب فرط التعرق عند الرجال

ترشيحاتنا

نافيا تعرضه للطعن | حمو بيكا: أنا في الساحل وزي الفل.. فيديو

الصورة بـ 50 جنيه .. تعرف على سبب القبض على دينا مراجيح

النيابة الادارية تعلن عن مسابقة لتعيين خريجي حقوق 2017.. وتحدد المواعيد وأماكن التقديم

بالطائرات.. نقل وزير دفاع تركيا ورئيس الأركان إلى فرقاطة حربية قبالة سواحل ليبيا

الصحة العالمية: من الصعب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا

حاولت التصوير معه.. ثور يقذف مسنة 15 قدما في الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

أسباب تعرق اليدين.. و4 نصائح لكيفية التعامل معها

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان