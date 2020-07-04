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رياضة

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 01:37 ص
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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محمد رشاد
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه قام بالدور القانوني فيما يتعلق بأموال الرئيس الشرفي السابق للأهلي تركي آل الشيخ، من خلال التواصل مع إدارة النادي، قبل أن يقوم بالتنازل عن كل القضايا.


وقال وزير الرياضة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "قمنا بدورنا القانوني تواصلنا مع النادي الأهلي وأعتقد أن هناك رسالة وصلت من تركي آل الشيخ أن يتنازل عن كل القضايا، لكن هذا إجراء قانوني بحت ونحن جميعًا وراء مؤسساتنا بالرغم من ضرورة أن نتعامل بشكل قانوني."

وأصدر الأهلي في وقت سابق قراره بعدم استمرار تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي، بالإضافة إلى رد كافة الأموال التي دعم بها النادي خلال الفترة الماضية.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن قبل أيام قليلة عن التنازل عن كافة النزاعات القضائية والقانونية التي دخل فيها مع النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته.
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