طائر عملاق يصطاد سمكة تشبه القرش الصغير.. فيديو

تفاجأ مصطفون في شاطئ ميرتل بيتش ، بجنوب ولاية كارولينا ، بطائر عملاق ينقض فوق الرمال ويحمل سمكة كبيرة تشبه القرش.

وتظهر اللقطات التي صورتها سيدة تدعى آشلي وايت ، من الطابق السابع عشر في مبنى سكني حيث كانت تقيم في عطلة ، سمكة لا تزال تتلوى في محاولة للهروب من مخالب الطائر الضخم الذي تمكن من اصطيادها.

تمت مشاركة مقطع الفيديو بواسطة Tracking Sharks على تويتر ، حيث أثار جدلًا حول نوع الطيور وما إذا كان يحمل سمكة قرش صغيرة أم لا.

جادل العديد من المستخدمين بأن الطائر الكبير هو اوسبري في حين يمزح آخرون حول كونه بطريا.

فيما يعتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرون أنه قد يكون كندورًا أو نسرًا.



