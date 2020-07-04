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مرأة

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

السبت 04/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل شرائح لحمة بالصويا صوص من خلال برنامجه على "الشيف" على سي بي سي سفرة.


مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:

لحمة شرائح 

بصل

 ثوم

 جزر

 صويا صوص

دبس رمان

 بيضة 

دقيق 

كاتشب 

بهارات مشكلة 

نشا 

كرات 

كرفس

 زعت

ر ملح وفلفل 

رشة سمسم

 فلفل ألوان 

كسبرة خضراء 

 

طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:



- تدق شراح اللحم ثم تقطع لشرائح مثل الشاورما.

 - تضاف للحمة التوابل والثوم والصويا صوص والملح والفلفل والزعتر.

 - تعفر شرائح اللحم بالنشا ثم يضاف لها البيضة ثم السمسم.

 - تعفر شرائح اللحم مرة أخرى بالدقيق ثم تحمر في الزيت.

 - يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرات والكرفس يضاف الفلفل الألوان والجزر ودبس الرمان والكاتشب ثم تضاف شرائح اللحم المقلية وتترك حتى تمام النضج.

 -تضاف رشة كسبرة خضراء وبجانبه الأرز الأبيض ويقدم.

 

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