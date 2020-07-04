أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

كشف الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عن أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين، ممارسة الرياضة إذا كانت رياضة المى او رياضة فى صالة الجيم.





تعرف على اضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين:





الغثيان والقيء :

يؤدي شرب الماء البارد علي معدة فارغة إلي زيادة الشعور بالغثيان والقيء .





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زيادة فرص الإصابة بسرطان المعدة :

شرب الماء البارد علي معدة فارغة يحول الأحماض إلي دهون مما يزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة.





اضطرابات عملية الهضم :

لأنه يؤدي إلي انقباض الشعيرات الدموية مما يؤدي إلي عدم الاستفادة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي توجد في الأطعمة ، مما يجعل عملية الهضم أصعب وأبطأ كما أن الجهاز الهضمي يصبح غير قادر علي هضم الطعام بشكل صحيح .





الإ سهال :

يتسبب الماء البارد في نقص نسبة الصوديوم في الدم مما يؤدي إلي الإصابة بالاسهال.