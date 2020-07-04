أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

كشف الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عن أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين، ممارسة الرياضة إذا كانت رياضة المى او رياضة فى صالة الجيم.
تعرف على اضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين:
الغثيان والقيء :
يؤدي شرب الماء البارد علي معدة فارغة إلي زيادة الشعور بالغثيان والقيء .
زيادة فرص الإصابة بسرطان المعدة :
شرب الماء البارد علي معدة فارغة يحول الأحماض إلي دهون مما يزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة.
اضطرابات عملية الهضم :
لأنه يؤدي إلي انقباض الشعيرات الدموية مما يؤدي إلي عدم الاستفادة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي توجد في الأطعمة ، مما يجعل عملية الهضم أصعب وأبطأ كما أن الجهاز الهضمي يصبح غير قادر علي هضم الطعام بشكل صحيح .
يتسبب الماء البارد في نقص نسبة الصوديوم في الدم مما يؤدي إلي الإصابة بالاسهال.