BMW تفتتح مصنعا لإنتاج البطاريات والمحركات الكهربائية فى ألمانيا

أعلنت شركة بى ام دبليو لصناعة السيارات الالمانية عن افتتاح مصنع الشركة الجديد للبطاريات والمحركات الكهربائية بمدينة دينجولفينج بألمانيا.

وبعد ان افتتحت شركة بي ام دبليو مصنع البطاريات والمحركات الكهربائية الجديد ، قال اوليفر تسيبزه الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات صحفية لوكالة الانباء الالمانية "سنتمكن في عام 2022 من إنتاج محركات كهربائية لأكثر من نصف مليون سيارة كهربائية سنويا، في مصنع دينجولفينج وحده".

و أوضح تسيزه فى تصريحاته الصحفية " أن عدد العاملين في المصنع ارتفع منذ كانون يناير الماضي من 600 إلى 1000 عامل، وقال إنه سيرتفع إلى ألفي عامل على المدى المتوسط".

وأضاف تسيبزه أن من المنتظر أن تصل نسبة السيارات الهجين والسيارات الكهربائية الخالصة إلى 25% من مبيعات بي ام دبليو العام المقبل، كما لفت إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى الثلث في 2022.

وسيتم استخدام هذا المحرك لأول مرة في السيارة الكهربائية الكاملة بي ام دبليو-إس يو في آي إكس3، التي سيتم إنتاجها في الصين اعتبارا من سبتمبر المقبل ، ويجمع هذا الجيل بين محرك كهربائي ومنظومة التوجيه الكهربائي وعلبة التروس في صندوق واحد.

يذكر أن بي ام دبليو تحصل على خلايا البطاريات من موردين، لكنها تنتج البطاريات بنفسها في مصنع دينجولفينج، أكبر مصنع في أوروبا، وفي مصنع سبارتانبرج بأمريكا، وفي مصنع شينجيانج بالصين.

والجدير بالذكر، ان مراسم الافتتاح، حضرها ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، وأعطى تسيبزه وزودر إشارة البدء لإنتاج الجيل الخامس من المحركات الكهربائية لبي ام دبليو.