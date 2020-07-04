لميس سلامة: تطوير الطرق بشرق القاهرة يحل الأزمة المرورية

قالت الاعلامية لميس سلامة، إن الحكومة تؤكد كل يوم نيتها الصادقة في تطوير الدولة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأن الدولة توفي بوعودها من خلال أعمال التطوير والترميم والتعمير في مختلف المشروعات، مضيفة: "بلدنا هتفضل قد الدنيا".





وتابعت الاعلامية لميس سلامة، خلال حوارها في فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن القيادة السياسية وحكومتها تضع في اعتبارها المواطنين، لذلك تقوم بإقامة مشروعات تخدم المواطن المصري واحتياجاته اليومية.





وأوضحت أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت بتنفيذ مخطط تطوير شوارع القاهرة وخاصة في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر كان هناك الكثير من الاعتراضات والهجوم على تلك الخطة، لكن خلال شهور قليلة شعر المواطن بالفارق الكبير وخاصة لانتهاء تلك الخطة في زمن قياسي.





واشارت الى ان تلك الخطة والتطوير حل الأزمة المرورية التي كانت تعاني منها منطقة شرق القاهرة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل تلك التطورات بنفسه من خلال جولة له في منطقة شرق القاهرة.





وأضافت أن تواجد الرئيس وسط المواطنين خلق حالة من الطمأنينة والثقة في نفوس المصريين مما يؤكد أن "الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة".



