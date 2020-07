محمد بن راشد: نسعى لتأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك العرب

View this post on Instagram

أول مهمة عربية للكوكب الأحمر ...ونطلق اليوم برنامج للشباب العربي للانضمام معنا للتدريب ببرامج وتكنولوجيا الفضاء في دولة الامارات..نسعى لتأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك والفضاء العرب..نسعى لاستئناف جزء من حضارتنا العلمية.