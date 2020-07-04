محمد بن راشد: نسعى لتأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك العرب

وعلق بن راشد قائلا: "أول مهمة عربية للكوكب الأحمر.. ونطلق اليوم برنامج للشباب العربي للانضمام معنا للتدريب ببرامج وتكنولوجيا الفضاء في دولة الامارات.. نسعى لتأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك والفضاء العرب..نسعى لاستئناف جزء من حضارتنا العلمية " .









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يذكر أن أعلن الشيخ محمد بن راشد آل إن دولة الإمارات ستعلن قريبا عن رائدي فضاء إماراتيين.









وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبا".







