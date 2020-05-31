الحياة مستمرة.. محمد بن راشد يشجع حكومته برسالة مؤثرة

شجّع الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، حكومته في ظل الأوضاع الذي يشهدها العالم بسبب أزمة كورونا .





وكتب محمد بن راشد " من خلال حسابه الشخصي تويتر : " نقول للجميع ... الحياة مستمرة .. والإنجاز متواصل .. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع ... والقادم يحتاج منا لروح جديدة .. وتفكير مختلف .. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء .." .





اختلف العيد هذا العام وبقيت المودة.. محمد بن راشد يهنئ شعبة بقدوم عيد الفطر المبارك اقرا ايضا :





يذكر أنه قد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل أن دولة الإمارات ستعلن قريبا عن رائدي فضاء إماراتيين.





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبا.