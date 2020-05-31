الحياة مستمرة.. محمد بن راشد يشجع حكومته برسالة مؤثرة

شجّع الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، حكومته في ظل الأوضاع الذي يشهدها العالم بسبب أزمة كورونا .
وكتب محمد بن راشد " من خلال حسابه الشخصي تويتر : " نقول للجميع ... الحياة مستمرة .. والإنجاز متواصل .. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع ... والقادم يحتاج منا لروح جديدة .. وتفكير مختلف .. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء .." .
يذكر أنه قد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل أن دولة الإمارات ستعلن قريبا عن رائدي فضاء إماراتيين.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبا.
نقول للجميع ... الحياة مستمرة .. والإنجاز متواصل .. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع ... والقادم يحتاج منا لروح جديدة .. وتفكير مختلف .. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء .. pic.twitter.com/x7PwPlPxjq— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 31, 2020