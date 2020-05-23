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أخبار العالم

اختلف العيد هذا العام وبقيت المودة.. محمد بن راشد يهنئ شعبة بقدوم عيد الفطر المبارك

السبت 23/مايو/2020 - 11:48 ص
محمد بن راشد
محمد بن راشد
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ميرنا محمود
هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي شعبة بقدوم عيد الفطر المبارك  على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب بن راشد: "اختلف العيد هذا العام عن كل الأعوام ... وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بعد ... كل عام وشعبنا بخير .. كل عام وشعوبنا الإسلامية بخير واستقرار وطاعة وعافية .. كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها .. وأرحم ببعضها .. وأسعد بصحتها وعافيتها".

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وجاءت التعليقات كالاتي:

 كل عام وانت والامارات والسعوديه وكل بقاع الارض بخير و صحه و سلام

 مبارك عيدك وعيد اهل الإمارات وعسانا من عواده كل سنه وكل حول

كل عام وانته بخير سيدي .. الله يحفظك .. آمين

يذكر ان اعلن الشيخ محمد بن راشد آل إن دولة الإمارات ستعلن قريبا عن رائدي فضاء إماراتيين.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبا".
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