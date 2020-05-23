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أخبار العالم

في أول أيام عيد الفطر.. رئيس موريتانيا: سنضطر للتعايش مع وباء كورونا لفترة

السبت 23/مايو/2020 - 10:21 ص
رئيس موريتانيا
رئيس موريتانيا
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على صالح
تحتفل موريتانيا رسميا اليوم "السبت" بأول أيام عيد الفطر؛ بعد ثبوت رؤية هلال شوال من قبل اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا.

وفي خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، دعا رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني شعبه إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

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وقال الرئيس الموريتاني إن «المرحلة الثانية التي نعيشها اليوم من تفشي الفيروس تتسم بارتفاع عدد الإصابات وتزايد ظهور الحالات المجتمعية».

وتابع الغزواني قائلا: «دخولنا في هذه المرحلة يعني أننا سنضطر للتعايش مع هذا الوباء لفترة».

واستطرد الرئيس الموريتاني: «لا بد لنا من أن نعي هذا الأمر بوضوح، ونحضر أنفسنا للتكيف معه، بالحرص على دوام تحقيق، أمثل توازن ممكن، بين ضرورة استمرارية النشاط الاقتصادي والحياة اليومية عموما، وبين وجوب الأخذ بأقوى أسباب الحيطة والاحتراز، في ذات الوقت. هذا هو الرهان الذي يتعين علينا كسبه»، وفقا لما نقلته عنه وسائل الاعلام الموريتانية".

وكانت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، قد أعلنت أمس أن أول أيام عيد الفطر المبارك، السبت، بما يخالف معظم الدول العربية والإسلامية.

وموريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم، السبت، فيما لم تثبت رؤية هلال شوال في أي من الدول العربية.

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات وباقي الدول ـن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وألغت السلطات الموريتانية مظاهر الاحتفال بعيد الفطر بسبب تفشي جائحة كورونا وفقا للإجراءات الاحترازية للحد منها.
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