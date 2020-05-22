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أخبار العالم

3 دول عربية لم تتحر هلال شهر شوال اليوم

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:23 م
استطلاع هلال شوال
استطلاع هلال شوال
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عرفة البنداري
تحرت 16 دولة عربية، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال وأعلنت تعذر رؤيته، وبناء عليه فإن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، يوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في المقابل، تخلفت 3 دول عربية عن تحري رؤية هلال شهر شوال وهي المغرب وسلطنة عمان والسودان، وأعلنت أنها سوف تتحرى الهلال غدا.

والدول العربية التي ستحتفل بعيد الفطر يوم الأحد المقبل هي "السعودية - قطر - الكويت - الإمارات - البحرين - مصر - الأردن - فلسطين - العراق - سوريا  - لبنان - اليمن - الصومال - ليبيا - تونس - جيبوتي - جزر القمر".

وأعلنت تركيا، وفق حسابات فلكية، أن أول عيد الفطر يوافق يوم الأحد المقبل.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية تعذر رؤية هلال شوال مساء الجمعة، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت وزارة الأوقاف القطرية، أن الأحد هو أول أيام العيد، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الجمعة، كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية تعذر رؤية هلال شوال مساء الجمعة، وعليه يكون السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي الإمارات أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر، كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي مصر أعلن مفتي الديار المصرية، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد. كما أعلن مفتي الديار الاردنية أن الأحد أول أيام عيد الفطر.

في تونس، أعلن المفتي عثمان بطيخ‎،  أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد. وفي دمشق، أعلن القاضي الشرعي الأول، في بيان، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

فيما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون الأحد أول أيام عيد الفطر.

وأعلن رئيس ديوان الوقف السني في العراق،  سعد كمبش، أن الأحد أول أيام عيد الفطر، وفي لبنان أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في بيان، إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم (الجمعة)، وعليه فإن السبت هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ويكون الأحد أول أيام عيد الفطر". معربا عن اعتذاره عن تلقي التهاني بعيد الفطر.
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