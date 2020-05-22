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أخبار العالم

12 دولة تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت دول أستراليا - البحرين - السعودية - الامارات - تركيا - إندونيسيا - الفلبين - فلسطين - العراق - ماليزيا - اليابان - قطر أن غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن مفتي الديار الفلسطينية مفتي الديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الجمعة 22/5/2020، أن غدًا السبت، هو المكمل لشهر رمضان في فلسطين، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت وسائل إعلام بحرينية وقطرية قد أفادت بتعذر رؤية هلال شهر شوال في البلاد، وهو ما يعني أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت لجان تحري الهلال في المملكة العربية السعودية، قد قالت اليوم الجمعة، إنه تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم.

وأوضحت أنه بناء على ذلك يكون غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة.

وأعلنت الإمارات أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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