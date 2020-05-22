فلسطين تعلن أول أيام عيد الفطر

أعلن مفتي الديار الفلسطينية مفتي الديار الفلسطينيه، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الجمعة 22/5/2020، أن غدًا السبت، هو المكمل لشهر رمضان في فلسطين، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





وكانت وسائل إعلام بحرينية وقطرية قد أفادت بتعذر رؤية هلال شهر شوال في البلاد، وهو ما يعني أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





وكانت لجان تحري الهلال في المملكة العربية السعودية، قد قالت اليوم الجمعة، إنه تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم.





وأوضحت أنه بناء على ذلك يكون غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة.





وأعلنت الإمارات أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





وبحسب المركز الفلكي الدولي، هناك 6 دول حتى الآن أعلنت أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.





والدول هي أستراليا - الفلبين - اليابان - اندونيسيا - تركيا - ماليزيا .