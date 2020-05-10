محمد بن راشد: الإعلان عن رائدي فضاء إماراتيين قريبا

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم دبي، إن دولة الإمارات ستعلن قريبا عن رائدي فضاء إماراتيين.





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر": وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبا".





وأضاف: "١٤٠٠ فتاة إماراتية ضمن المتقدمين من إجمالي ٤٣٠٠ متقدم، و١٣٠ إماراتي حاصل على الدكتوراة ضمن المتقدمين".





وختم بن راشد تغريدته: "فخور بالرغبة، فخور بالشغف، فخور بأبناء الوطن".





‎برنامج "برنامج الإمارات لرواد الفضاء"، يأتي تحت مظلة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويهدف إلى تأهيل وتطوير كوادر وطنية من رواد الفضاء يمتلكون الخبرات والمهارات اللازمة لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المأهولة.



