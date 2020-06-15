AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته.. محمد بن راشد يطلق أكاديمية الإعلام الجديد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:05 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
Advertisements
ميرنا محمود
أعلن الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي عن أكاديمية الإعلام الجديد  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب محمد بن راشد : "أطلقنا اليوم أكاديمية الإعلام الجديد ... مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي .. الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته".

وأضاف: "الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي ... الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصًا وظيفية .. ومسارات مهنية .. وسيبقى داعمًا أساسيًا لمسيرة التنمية".

اقرأ أيضا :

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل أن دولة الإمارات ستعلن قريبا عن رائدي فضاء إماراتيين.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد بن راشد: الإعلان عن رائدي فضاء إماراتيين قريبا

محمد بن راشد : مخطىء من يظن أن العالم بعد كوفيد ١٩ كقبله

محمد بن راشد يعلن اختتام الحملة الإنسانية للإطعام.. ومغردون: جهود مباركة

اختلف العيد هذا العام وبقيت المودة.. محمد بن راشد يهنئ شعبة بقدوم عيد الفطر المبارك

ماجدة الرومي: طرح كليب غنوا بكل اللغات قريبا

الحياة مستمرة.. محمد بن راشد يشجع حكومته برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

اشترى آيفون 6S بـ 1900 جنيه فقط..تفاصيل

هذا ما تفعله الكمامات قبل وبعد استخدامها

معنى الصاحب بالجنب والجار الجنب.. لا يعرفه الكثيرون

الاستهتار وقلة الوعي.. خبير مناعة يكشف أسباب خطيرة لزيادة أعداد وفيات كورونا فى مصر

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

AdvertisementS

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها