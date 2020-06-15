نريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته.. محمد بن راشد يطلق أكاديمية الإعلام الجديد

أعلن الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي عن أكاديمية الإعلام الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب محمد بن راشد : "أطلقنا اليوم أكاديمية الإعلام الجديد ... مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي .. الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته".





وأضاف: "الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي ... الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصًا وظيفية .. ومسارات مهنية .. وسيبقى داعمًا أساسيًا لمسيرة التنمية".





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وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل أن دولة الإمارات ستعلن قريبا عن رائدي فضاء إماراتيين.





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبًا.