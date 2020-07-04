الزمالك مستنيك.. عمرو وردة في أحدث ظهور على إنستجرام..شاهد

نشر عمرو وردة لاعب نادى باوك اليوناني صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه مع الصورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : " الزمالك مستنيك - صباح الفل - منور يانجم ".





كان وردة قد تم قطع إعارته مع أيل لاريسا اليوناني بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات ليعود إلى نادي باوك مرة أخرى.





وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا من بينها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا بالإضافة إلى عدة عروض بالدوريين التركي والسويسري.



