خلال شهر.. الداخلية تضبط ٧٤٨ عنصرا خطرا في حملات على بؤر السحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى.









وأسفرت جهود الوزارة خلال شهر فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتى محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 748 متهما، وبحوزتهم 56 قطعة سلاح نارى، و78 طلقة مختلفة الأعيرة، و2 قطعة سلاح أبيض، و52 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 6,609 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و940 جراما من مخدر الحشيش، و1,021 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و35 قرصا مخدرا".









كما تم تنفيذ 16903 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 2088 قضية متنوعة، وضبط 2 متهم هارب، وتأمين تنفيذ 159 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10793 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط 4081 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3524 متهم، من بينها: "مدفع "آر بى جى" - 3 جرينوف – 3 رشاش - 424 بندقية آلية – 720 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 234 مسدسا – 2696 فردا محليا - 8206 طلقات مختلفة الأعيرة – 3 قنابل يدوية – 2 قاذف "آر بى جى".









وضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5750 قطعة "سلاح أبيض" وضبط 53 تشكيلا عصابيا، ضموا 163 متهما، ارتكبوا 285 حادثا، وضبط 531 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "6 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة" – 4 مسدسات – 153 فردا محليا – 355 سلاحا أبيض".





وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 1988906 أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى: 8342 حكم جناية من بينها "13 حكما بالإعدام – 306 أحكام بالسجن المؤبد"، و579060 حكم حبس جزئى، و112786 حكم حبس مستأنف، و995019 حكم غرامة، و293699 حكم مخالفة.







