العراق.. إعفاء مستشار الأمن الوطني وتعيين قاسم الأعرجي خلفا له

أفادت وسائل إعلام عراقية، بإ عفاء مستشار الأمن الوطني من منصبه، وتعيين عبد الغني الأسدي، رئيسًا لجهاز الأمن الوطني.





وأضافت قناة "السومرية نيوز"، أنه تم إنهاء تكليف الفياض كمستشار للأمن الوطني وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بدلًا منه.





وأكدت القناة، تكليف قائد قوات مكافحة الإرهاب الأسبق الفريق الركن عبد الغني الأسدي بإدارة جهاز الأمن الوطني.



