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أخبار العالم

العراق.. إعفاء مستشار الأمن الوطني وتعيين قاسم الأعرجي خلفا له

السبت 04/يوليه/2020 - 12:59 م
إعفاء مستشار الأمن
إعفاء مستشار الأمن الوطني العراقي وتعيين الأعرجي خلفا له
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام عراقية، بإعفاء مستشار الأمن الوطني من منصبه، وتعيين عبد الغني الأسدي، رئيسًا لجهاز الأمن الوطني.

وأضافت قناة "السومرية نيوز"، أنه تم إنهاء تكليف الفياض كمستشار للأمن الوطني وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بدلًا منه.

وأكدت القناة، تكليف قائد قوات مكافحة الإرهاب الأسبق الفريق الركن عبد الغني الأسدي بإدارة جهاز الأمن الوطني.

في سياق آخر، جرت تغييرات في هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق حيث تم إنهاء تكليف جاسم محمد فرج اللامي، من مهام عضو مجلس المفوضين وتكليف عبد الوهاب معز عبد الوهاب بدلا عنه.
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