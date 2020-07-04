الدوري الإنجليزي.. برايتون يتقدم على نورويتش سيتي بهدف في الشوط الأول





جاء هدف برايتون الوحيد عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.





سيطر نورويتش على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 53%، لكن دون فعالية على المرمى، حيث سدد 5 تسديدات جميعهم خارج القائمين والعارضة، فيما سدد برايتون 3 تصويبات، منهم كرة وحيدة على المرمى وهي التي جاء منها الهدف.





ويحتل برايتون المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نورويتش سيتي في المركز الـ 20 والأخير بـ 21 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

تقدم فريق برايتون على نظيره نورويتش سيتي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي.