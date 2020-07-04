عزف السلام الوطني فى ختام مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.. شاهد

اختتمت منذ قليل فعاليات وقائع المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم السبت، بعزف السلام الوطنى وذلك لدعوة الناخبين في داخل وخارج مصر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات والقرارات المنظمة لها وفتح باب الترشح.





وقال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات ، إن الهيئة تعد الشعب المصرى أن تعقد وتؤدى عملها بإطار قانونى وهى استقلالية سيادة القانون الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ .





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر مؤتمرا صحفيا، لدعوة الناخبين في داخل وخارج مصر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات، أن الهيئة تلتزم بالفصل فى التظلمات التى تقدم إلينا بعدالة القاضى وحيادية وفقأ لأحكام القانون والقضاء.

وكان صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.























