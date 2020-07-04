الزمالك يبدأ ترتيبات عودة ساسي وأوناجم وبن شرقي

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن بدء الترتيب لعودة الثلاثي الأجنبي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.





يأتي هذا من أجل الانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأكد المصدر أن الزمالك لا يواجه أي أزمات في عودة فرجاني ساسي ويتم الترتيب لعودته في الأيام القليلة المقبلة بعد فتح رحلات الطيران في تونس مؤخرا ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.





وفيما يخص موقف الثنائي بن شرقي وأوناجم فإن الأمور ليست واضحة بسبب عدم فتح المجال الجوي في المغرب في الفترة الحالية، وهو ما يؤجل عودة اللاعبين في الفترة المقبلة.



