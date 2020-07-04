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حوادث

مواعيد الطعون على مرشحى انتخابات الشيوخ والجدول الزمني لتلقى الأوراق والتنازل.. مستندات

السبت 04/يوليه/2020 - 05:34 م
ننشر تفاصيل الجدول
ننشر تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ
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عمرو خليفة – جودت عيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب الترشح رسميًا في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من السبت ١١ يوليو، وحتى ١٨ يوليو الجاري، على أن تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، باستثناء اليوم الأخير حتى الثانية مساء؛ بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة بالمحاكم الابتدائية.


ويكون الاقتراع على الانتخابات في الخارج أيام الأحد والإثنين ٩ و١٠ أغسطس، على أن يبدأ الناخبون في داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم يومي الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس وتعلن نتيجه الجولة الأولي يوم ١٩ أغسطس.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أمس، إنه في حالة وجود جولة إعادة؛ فستكون يومي ٦ و٧ سبتمبر في الخارج؛ على أن يكون تصويت الداخل يومي ٨ و٩ سبتمبر؛ وتعلن الهيئة نتيجة جولة الإعادة يوم ١٦ سبتمبر.

وجاء الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كالتالي: دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات يوم السبت 4 يوليو، على أن يتم تلقي وفحص طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا عدا اليوم الأخير حتى 2 مساءًا من السبت 11 يوليو وحتى السبت 18 يوليو ولمدة 8 أيام متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.

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على أن يتم إعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم ونشرة بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وكذلك إجراءات الطعن على الأسماء أمام محكمة القضاء الإداري أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 19 و20 و21 يوليو الجاري، على أن يكون فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون أيانم الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو، ويتم إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم الأحد 26 يوليو.

وقالت الهيئة أن أخر موعد للتنازل الثلاثاء 28 يوليو، على أن تنشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 29 يوليو، وتبدأ فتره الصمت الانتخابي السبت 8 أغسطس من الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويكون الاقتراع في الخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وأخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاة 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره.

ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعايا الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتايجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الإثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.

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وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة يعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاة الأربعاء 16 سبتمبر.

مواعيد الطعون على مرشحى انتخابات الشيوخ والجدول الزمني لتلقى الأوراق والتنازل.. مستندات
مواعيد الطعون على مرشحى انتخابات الشيوخ والجدول الزمني لتلقى الأوراق والتنازل.. مستندات
مواعيد الطعون على مرشحى انتخابات الشيوخ والجدول الزمني لتلقى الأوراق والتنازل.. مستندات
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