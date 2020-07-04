7 مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض المواعيد والمستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ والمواعيد اعتبارًا من السبت ١١ يوليو، وحتى ١٨ يوليو الجاري طبقا لنص المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ.

المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ ومواعيد الترشح





- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

إضافة إلى المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح، وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

* مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2020

- فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 11 الي 18 يوليو 2020

- بدء تسليم الطلبات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً

- تسليم الطلبات بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية

- تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس 2020

- تجرى الانتخابات فى الداخل يومى 11 و 12 أغسطس 2020

- التنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد.

- تجـرى الانتخابـاتُ بالداخـل من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً

ــ تعلن النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020

ـ- تجرى اعادة الانتخابات للمصريين بالخـــارج يومي 6 و7سبتمبر 2020

ـ- تجرى إعادة الانتخابات بالداخــل يومى 8 و9 سبتمبر 2020

- تبدا الانتخابات الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلى

ـ- تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية