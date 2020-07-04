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نعطى الأولوية للشباب والمرأة.. لاشين: أدعو الأحزاب السياسية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 04/يوليه/2020 - 05:17 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
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هاجر إبراهيم
دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، جميع أبناء الشعب المصرى من متابعة إجراءات إنتخابات مجلس الشيوخ والإطلاع على أسماء المترشحين وبرامجهم الإنتخابية، مشيرا إلى انهم يجب أن يختاروا من يستحق شرف تمثيلهم.

وأضاف "إبراهيم"، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن موعد الترشخ لإنتخابات مجلس الشيوخ، اليوم السبت، أنه يدعو الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة، كما تعمل الهيئة أن تولى المرأة والشباب الاولوية من بين مترشحيها، موضحا أن تلك الأزمة لن تمنعنا من الترشح للإنتخابات وإنشاء إنتخابات نزيهة أمنة.

ونوه أنه فى لجان السيدات سيتم تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بعمل المراقبة والكشف عن شخصية كل مرشح من أجل عدم اللبس نتيجة إرتداء الكمامات.

 وتابع أن تلك الإجراءات الإحترازية التى ستتم بالعملية الإنتخابية هى تعقيم كافة المقرات الإنتخابية فترة البدأ فى التصويت، والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الإقتراع، بالإضافة إلى تكليف موظف مختص وفرته الهيئة ليتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة.

وأشار إلي إنها ستستمر بالتنسيق   مع  الوزارات والهيئات المختصة والإطلاع على تجارب عدة دول حول العالم فى إجرائها للإنتخابات فى ظل هذا الوباء، لافتا إلى أنه تم وضع قواعد صارمة منظمة للدعاية الإنتخابية وللتعامل مع المشرفين عليها وتوفير كل ما يلزم من وسائل للوقاية.
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