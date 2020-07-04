بياعة تتخطى ربع مليون مشاهدة.. تامر عاشور يتصدر التريند بأغنية تركي آل الشيخ





ونشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أغنية تامر عاشور الجديدة، التي تحمل اسم «بياعة»، والتي يتعاون فيها مع «عاشور» بالكلمات واللحن.





وحققت أغنية «بياعة» لـ تامر عاشور، 306 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية للمستشار تركي آل الشيخ، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها أمس الجمعة 3 يوليو.





أغنية «بياعة» لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، و الحان وغناء: تامر عاشور، وتقول كلمات الاغنية:



بكل عيوبك انا قابلك... ده طبعي و مش هيتغير نصيبي و اعمل ايه بحبك... انا مابقتش متخير و رغم ان انتي بياعه...و بتحبي تعانديني زعلنا لو يطول ساعة...بلاقيكي وحشتيني و رغم ان انتي بياعه... و بتحبي تعانديني زعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتيني





ونشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة ترويجية لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.





وعلى صعيد آخر، أثارت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور سابقا حالة من الجدل الواسع حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ حيث طرحت تساؤلا دفع البعض لتفسير الأمر على أنه يعد عودة مرة ثالثة إلى خطيبها تامر عاشور.

وعلقت دارين حلمى على الفيديو بعبارة عن أغنية للمطرب عمرو دياب بعنوان "حاسب لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقة، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة".



