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فن

أنغام تتعاون مع تركي آل الشيخ في مشروع فني جديد.. تفاصيل

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:17 م
تركى ال الشيخ - أنغام
تركى ال الشيخ - أنغام
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نبيل العدوى

كشفت الفنانة أنغام عن عمل جديد يجمعها، برئيس الهئية العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.


وغردت الفنانة أنغام عبر موقع تويتر، التغريدات القصيرة قائلة: "عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف دائما سعيده بالتعاون الثاني معك ومش الأخير  بإذن الله".


قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني التنازل عن جميع القضايا المرفوعة على مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضائه مشددا على أنه يطالب عدم الزج باسمه في أي شأن رياضي بمصر. 


وكتب  تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي ... وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة ... غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته ... إنا لله وإنا اليه راجعون ... وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي اساء لي لوجه الله تعالى ... وأطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تمامًا وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر ...  وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من اخبار غير صحيحة ... هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح ... وختامًا أذكر الايه الكريمه (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ... حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اخوكم".

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