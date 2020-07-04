نهائي كأس ألمانيا .. ألبا يتقدم لـ بايرن ميونخ في شباك ليفركوزن

منح النمساوي دافيد ألابا فريقه بايرن ميونخ التقدم بالهدف الأول في شباك باير ليفركوزن، في مباراة نهائي كأس ألمانيا، التي يستضيفها ملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية برلين



