نهائي كأس ألمانيا .. ألبا يتقدم لـ بايرن ميونخ في شباك ليفركوزن

منح النمساوي دافيد ألابا فريقه بايرن ميونخ التقدم بالهدف الأول في شباك باير ليفركوزن، في مباراة نهائي كأس ألمانيا، التي يستضيفها ملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية برلين
وكان فريق بايرن ميونخ قد حقق لقب بطولة كأس ألمانيا الموسم الماضي بعد الفوز على لايبزيج بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في مباراة النهائي.
ودخل بايرن المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بافارد - بواتينج - ديفيز - الابا
خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - كومان
خط الهجوم: جنابرى - مولر – ليفاندوفسكى
على الجانب الآخر، يسعى فريق باير ليفركوزن لمصالحة الجماهير بعد خروجه من المربع الذهبي في بطولة الدوري وفشله في خوض منافسات البطولة القارية الموسم الجديد.
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ حقق لقب بطولة الدورى للمرة الثلاثين في تاريخه متفوقا على كل أندية الدوري الألماني.