الدوري الإنجليزي .. تشيلسي يتقدم بهدفين على واتفورد فى الشوط الأول





هدف التقدم جاء من توقيع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعد تمريرة تلقاها من باركلى داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية على يسار الحارس.





وعزز البلوز من تقدمهم بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط بوليستش ليتصدر لها ويليان ويسجلها بنجاح في الشباك.





ويسعي فريق تشيلسي لمصالحة جماهيره بحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، ومحاولة خطف المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى، بعد السقوط أمام وست بنتيجة 3- 2 في الجولة الماضية.

ويدخل واتفورد المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة ايجابية للخروج من المراكز الخطرة المهددة بالهبوط الي القسم الثاني.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدورى الانجليزي برصيد ٥٤ نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بينما يأتي واتفورد في المركز الـ ١٧ برصيد ٢٨ نقطة.

نجح فريق تشيلسي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون على أمام ضيفه واتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ ٣٣ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " .