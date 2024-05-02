نجم بايرن ميونيخ على قائمة أولويات برشلونة

حدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الخيار الأول بالنسبة لتشافي لتدعيم محور الارتكاز في الصيف.



ويضع تشافي عدة خيارات أمامه أيضا مثل أمادو أونانا نجم إيفرتون، ومارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد، وجيدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس.



وأشارت إلى أن جيدو رودريجيز قد يكون الخيار الأكثر احتمالا في النهاية، لكونه لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري.

ويدخل كيميتش عامه الأخير من عقده مع بايرن ميونخ، وسيقرر النادي الألماني موقفه النهائي الصيف المقبل من بيعه أو الإبقاء عليه.



يشار إلى أن برشلونة أجرى عدة محادثات مع كيميتش خلال الصيف الماضي، لكن الأزمة المالية للبارسا حالت دون إتمام الصفقة