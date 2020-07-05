حبس سيدتين وعاطل كونوا عصابة للاتجار فى المخدرات بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقاتن لاتهامهم بالتخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.





وامرت النيابة بارسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها، واعداد تقرير عنها.





كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول المتهمين واعداد تقرير مفصل عن نشاطهم.





وكان قد تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة بحى الشرابية .





وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام (سيدتان وعاطل "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة التخليقية، متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحًا لمزاولة نشاطهم.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس "وزنت 2 كيلو جرام" – كمية لمخدر البودر "المادة الفعالة لمخدرى الإستروكس والفودو" وزنت 1,550 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) .





وبمواجهتهم أقر بمزاولة نشاطهم الإجرامى تقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (335000 - ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.



