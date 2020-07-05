مواطن يستغيث من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بالعجوزة

استغاث المواطن محمد حمدي محمود، والمقيم 37 شارع المراغي بالعجوزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه لشقته التي سكن بها شخصان فقط.





ويقول فى رسالته: إنه لا يمر الكشاف لأخذ القراءة كل شهر مما يؤدى الى ارتفاع فاتورة المياه لشقته التي سكن بها شخصان فقط، مطالبا التدخل لحل مشكلته.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.